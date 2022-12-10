Новости » Происшествия
В районе Лехавим украдены сотни метров кабеля - движение поездов остановлено
10.12.2022 11:46 Евгения Маркова

В районе Лехавим украдены сотни метров кабеля - движение поездов остановлено

Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщает, что в ночь с пятницы на субботу в районе местного совета Лехавим была совершена кража сотен метров кабеля неизвестными лицами.

Системе железнодорожной сигнализации причинен масштабный ущерб, что практически вывело ее из строя, парализовав движение поездов между Беэр-Шевой и севером страны. Железнодорожники предупреждают, что хотя ремонтные работы идут полным ходом, 11 декабря движение поездов может не возобновиться.

Полиция и службы безопасности начали расследование преступления.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы