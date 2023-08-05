



В районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер

В районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig, возивший топливо из Крыма в Сирию, и находившийся под санкциями США.



В сети пишут, танкер Sig был на якорной стоянке в 32 милях от Крымского моста.



Сообщается, что удар дрона пришелся на моторное и насосное отделение судна, которое в результате полностью залило водой. Кроме того, судя по записи переговоров моряков Sig, танкер не может сам двигаться.



На судне находятся 11 членов экипажа. Решается вопрос о его буксировке.



На момент повреждения танки судна были пусты. Сообщается, что утечки топлива в акваторию нет.



