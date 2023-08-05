Новости » Происшествия
В районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер
05.08.2023 07:50 Евгения Маркова

В районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер

В районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig, возивший топливо из Крыма в Сирию, и находившийся под санкциями США.

В сети пишут, танкер Sig был на якорной стоянке в 32 милях от Крымского моста.

Сообщается, что удар дрона пришелся на моторное и насосное отделение судна, которое в результате полностью залило водой. Кроме того, судя по записи переговоров моряков Sig, танкер не может сам двигаться.

На судне находятся 11 членов экипажа. Решается вопрос о его буксировке.

На момент повреждения танки судна были пусты. Сообщается, что утечки топлива в акваторию нет.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы