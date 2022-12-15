



В районе горы Мерон пропал подросток



Подросток пропал без вести после того, как отправился в район горы Мерон. Напомним, что Мойши Клейнерман числится пропавшим без вести с марта прошлого года, после того как он также исчез в районе Мирона.



Кинологический отдел полиции просит общественность помочь в поисках пропавшего подростка, учащегося ешивы в Кармиэле, которого в последний раз видели во вторник, когда он вышел из ешивы в направлении горы Мерон. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят срочно связаться с горячей линией подразделения по телефону 0544876709.