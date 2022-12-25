



В районе Гиват-Зеев в Иерусалиме произошла утечка 200 литров газа

Компания Shemesh Gas Marketing and Distribution Company была оштрафована на 366 768 шекелей за нарушение приказа о разрешении на использование ядов и в соответствии с Законом об опасных веществах после инцидента с утечкой газа, произошедшего в Иерусалиме в 2019 г.



Случай с утечкой газа произошел в декабре 2019 года во время слива газа из цистерны грузовика компании. Во время разгрузки произошла утечка большого количества сжиженного углеводородного газа объемом около 200 литров в Писгат-Зеев в Иерусалиме. Инцидент длился около семи часов. Для ликвидации последствий были задействованы команды Национального пожарно-спасательного управления, а полиция перекрыла дороги и подъезды к району. Жителям было приказано закрыться в своих домах, а электричество было отключено в радиусе 200 метров от места происшествия.



Несмотря на серьезность инцидента, компания не сообщила о нем в Минприроды, как того требуют условия имеющегося у нее разрешения на использование ядов и опасных веществ.



Кроме того, компания не представила в установленный срок результаты расследования инцидента, несмотря на неоднократные обращения министерства к компании. Отчет о расследовании происшествия поступил в ведомство с опозданием и не содержал сведений и данных, требуемых по закону.

