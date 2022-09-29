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В районе диверсии на "Северном потоке" заметили подлодки РФ
29.09.2022 11:53 Алина Груднева

В районе диверсии на "Северном потоке" заметили подлодки РФ

В районе предполагаемых диверсий на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" были замечены подлодки РФ.

 
Об этом сообщает CNN со ссылкой на западную разведку.
 
Российские подлодки и военные корабли были замечены в водах Швеции и Дании в понедельник и вторник. 
 
По мнению экспертов, газопровод выведен из строя серией подземных взрывов. Из-за этого произошла утечка газа. 
 
По словам источников, присутствие российских кораблей по-прежнему не доказывает подозрения на то, что к диверсии точно причастна Россия.

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