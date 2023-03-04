



В Рахате в своей машине застрелен мужчина

Мужчина в возрасте 50 лет был застрелен в своей машине в Рахате рано утром в субботу.



На место происшествия прибыли парамедики и доставили мужчину в местную клинику с тяжелыми ранениями, сообщает 12 канал. Позже его эвакуировали в Медицинский центр Сорока , где он и скончался от полученных ран .



По словам источников, убитым оказался Рушди Албахири, бизнесмен и предполагаемый преступник, который ранее был причастен к стрельбе.



Полиция начала расследование инцидента в этом районе. Ведется поиск подозреваемых. Полицейская оценка ситуации была проведена под руководством окружного прокурора Негева Нахшона Наглера.



По данным Ynet, Албахири — 28-й человек, убитый в арабском поселении в Израиле в этом году .



