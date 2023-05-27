В Псковской области РФ заявили об атаке БПЛА на нефтепровод
В Псковской области России, неподалеку от поселка Литвиново Невельского района, заявили об атаке двух БПЛА.
Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
"Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района. Пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы", - пишет Ведерников.
Как отметил позже губернатор, по предварительным данным, админздание было якобы повреждено в результате атаки двух БПЛА.