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В Псковской области РФ заявили об атаке БПЛА на нефтепровод
27.05.2023 11:47 Ирина Демьянова

В Псковской области РФ заявили об атаке БПЛА на нефтепровод

В Псковской области России, неподалеку от поселка Литвиново Невельского района, заявили об атаке двух БПЛА.

Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

"Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района. Пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы", - пишет Ведерников.

Как отметил позже губернатор, по предварительным данным, админздание было якобы повреждено в результате атаки двух БПЛА.

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