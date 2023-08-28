



В прямом эфире: Ferrari за 400 тысяч долларов сгорел на кукурузном поле

Блогер неудачно прокатился по кукурузному полю на Ferrari F8, стоимостью 400 тысяч долларов, в результате чего автомобиль полностью сгорел в прямом эфире.

“В какой-то момент из-под колес суперкара показалось пламя. Сначала оно охватило правое заднее колесо, а затем быстро перекинулось на кузов машины. Распространению огня способствовала жаркая погода и сухие листья кукурузы, которыми было устлано поле. Погасить пламя не удалось, за считанные минуты Ferrari за 400 000 долларов сгорел. Также огонь уничтожил минивэн, на котором передвигалась съемочная группа”, – отмечается в сообщении.



Ferrari F8 выпускается с 2019 года и представляет собой двухдверный суперкар в виде купе или спайдера со складывающейся крышей. Под капотом Ferrari F8 находится бензиновый двигатель V8 объемом 3,9 литра с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 720 л.с.