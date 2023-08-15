



В Приморье ввели режим ЧС из-за паводка и ожидают новый тайфун

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о введении режима чрезвычайной ситуации краевого масштаба. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения”, – написал губернатор.



Кроме того, объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением нового тайфуна.



“По последним расчетам тайфун LAN пройдет ближе к восточному побережью края, направляясь на юг Сахалина, а не на Хоккайдо. Его влияние на погоду Приморья будет значительным, наибольший удар стихии придется на восток края”, – предупреждают синоптики.



Ожидается, что дожди начнутся вечером 16 августа и будут идти весь следующий день. Общее количество осадков может составить 80–150 мм (60–120% месячной нормы). На восточном побережье дожди будут сопровождаться ветром до 20–25 м/с, местами – до 32 м/с.



По прогнозам, возможен “подъем воды в реках, заливах и море”, а также подтопление пляжей и прилегающих к рекам территорий.



С 10 по 12 августа в Приморском крае бушевал тайфун “Хайфун”. В результате местные власти эвакуировали около 2,8 тысячи человек, подтоплены 4,6 тысячи жилых домов, отсутствует дорожное сообщение с 28 населенными пунктами.