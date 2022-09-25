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В пригороде Парижа горит крупнейший в мире рынок
25.09.2022 16:14 Ольга Белозерова

В пригороде Парижа горит крупнейший в мире рынок

В пригороде Парижа Валь-де-Марн вспыхнул крупный пожар.

По информации французской прессы, пожар вспыхнул на складе на рынке Rungis, который считается крупнейшим продовольственным рынком в мире. На этом рынке работает более 12 000 человек.

"Пожар практически под контролем, пострадавших нет, риска распространения огня нет", - заявили власти. 

Пожарные призвали людей держаться подальше от этого района в южном пригороде Парижа, пока они тушат пожар.

Немедленных сообщений о травмах не поступало.


 

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