



В пригороде Парижа горит крупнейший в мире рынок

В пригороде Парижа Валь-де-Марн вспыхнул крупный пожар.



По информации французской прессы, пожар вспыхнул на складе на рынке Rungis, который считается крупнейшим продовольственным рынком в мире. На этом рынке работает более 12 000 человек.



"Пожар практически под контролем, пострадавших нет, риска распространения огня нет", - заявили власти.



Пожарные призвали людей держаться подальше от этого района в южном пригороде Парижа, пока они тушат пожар.



Немедленных сообщений о травмах не поступало.





