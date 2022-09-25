В пригороде Парижа горит крупнейший в мире рынок
В пригороде Парижа Валь-де-Марн вспыхнул крупный пожар.
По информации французской прессы, пожар вспыхнул на складе на рынке Rungis, который считается крупнейшим продовольственным рынком в мире. На этом рынке работает более 12 000 человек.
"Пожар практически под контролем, пострадавших нет, риска распространения огня нет", - заявили власти.
Пожарные призвали людей держаться подальше от этого района в южном пригороде Парижа, пока они тушат пожар.
Немедленных сообщений о травмах не поступало.
#Incendie | Un violent feu d’entrepôt s’est déclaré sur le secteur de Chevilly-Larue (94).— Pompiers de France (@PompiersFR) September 25, 2022
Les @PompiersParis sont sur place.
Un panache visible depuis le centre de #Paris.
Évitez vos déplacements dans ce secteur et facilitez le passage des secours. pic.twitter.com/5VIm52nNoE