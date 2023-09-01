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В пригороде Хайфы в супермаркете застрелен мужчина
01.09.2023 07:58 Евгения Маркова

В пригороде Хайфы в супермаркете застрелен мужчина

25-летний Ахмед Марай был застрелен в супермаркете города Фурейдис вечером 31 августа.

Полицейские, прибыв поздно вечером по вызову, обнаружили троих мужчин с огнестрельными ранениями.

Марай был доставлен в медицинский центр “Гилель Яффе” в критическом состоянии, и впоследствии врачи констатировали его смерть. По данным медиков, двое других 20-летних раненых получили травмы средней степени тяжести и были доставленны в близлежащие больницы для лечения.

По данным правозащитной группы по борьбе с насилием “Инициативы Авраама”, Марай стал 163-м членом арабской общины Израиля, убитым в результате уголовных инцидентов в 2023 году.

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