



В пригороде Хайфы в супермаркете застрелен мужчина

25-летний Ахмед Марай был застрелен в супермаркете города Фурейдис вечером 31 августа.



Полицейские, прибыв поздно вечером по вызову, обнаружили троих мужчин с огнестрельными ранениями.



Марай был доставлен в медицинский центр “Гилель Яффе” в критическом состоянии, и впоследствии врачи констатировали его смерть. По данным медиков, двое других 20-летних раненых получили травмы средней степени тяжести и были доставленны в близлежащие больницы для лечения.



По данным правозащитной группы по борьбе с насилием “Инициативы Авраама”, Марай стал 163-м членом арабской общины Израиля, убитым в результате уголовных инцидентов в 2023 году.