



В пригороде Берлина полиция ищет сбежавшую львицу

Власти Германии предупредили людей в южных пригородах Берлина, чтобы они остерегались потенциально опасного животного, предположительно львицы, которая оказалась на свободе, сообщает nzherald.co.nz.



Полиция земли Бранденбург, которая окружает столицу, рано утром в четверг выпустила предупреждение о “сбежавшем диком животном” и попросила людей в Кляйнмахнове, Тельтове и Штансдорфе и их окрестностях — недалеко от городской черты Берлина — не покидать свои дома и привести своих питомцев в помещение.



Позже предупреждение было распространено на южные районы Берлина, и в официальное приложение с предупреждением было отправлено предупреждение о том, что животное предположительно является львицей. В поисках участвуют ветеринары и охотники. У полиции нет непосредственной информации о том, кому животное принадлежит.



Двое мужчин сообщили, что видели большую кошку, бегущую за диким вепрем, последний распространен в Берлине и его окрестностях, сообщил местному общественному вещателю rbb представитель полиции Даниэль Кип.



“Два джентльмена записали видео на смартфон, и даже опытные полицейские должны были подтвердить, что это, вероятно, львица”, — сказал он, добавив, что сообщалось о различных наблюдениях.



Он добавил, что ни в одном из двух берлинских зоопарков, ни в каком-либо цирке не было львиц.

