



В Приднестровье арестовали еще двух “причастных к теракту"

В непризнанном Приднестровье заявили о задержании “еще двух человек, причастных к подготовке теракта" в регионе. Об этом в эфире местного телеканала сказал генеральный прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий.



Он рассказал о задержании “еще двух человек родом из Приднестровья, которые могли быть причастны к сорванному силовиками теракту против чиновников”. По словам генрокурора, эти лица не принимали непосредственного участия в подготовке.



9 марта приднестровский Следственный комитет заявил о задержании двух подозреваемых, которые “планировали теракт" против руководства республики по указанию СБУ”, что в украинской спецслужбе назвали срежиссированной в Кремле провокацией. Затем Гурецкий заявил, что якобы по указанию СБУ в городе Бендеры готовился "теракт против делегации ОБСЕ”.



Бюро реинтеграции Молдовы предложило Тирасполю передать подозреваемых в подготовке теракта, чтобы провести собственное расследование, но там на это не согласились.