



В последний момент: серферы спасли 5 детей, тонувших на пляже в Ашдоде

Израильские СМИ сообщают о настоящем чуде на пляже Гиль в Ашдоде. На глазах матери там стали тонуть пять детей, младшей девочке - всего шесть лет.



Находившаяся там группа серферов спасла их в штормовом море, рискуя при этом своей жизнью. Шани, которую вместе с братом унесло в воду, рассказала корреспонденту газеты "Маарив":



"Мы вошли в воду, и моя младшая сестра тоже, и мы увидели, что она не может встать, а потом поняли, что попали в водоворот, и нас тоже унесло. Волны были сумасшедшие, мы думали, что погибаем. Потом приплыла группа серферов и чудом спасла нас. У меня чуть не случился сердечный приступ, я была в ужасе. Я был уверена, что умру. К счастью, там были серферы, они действительно боролись с волнами. Нас было пятеро детей. Мы из Иерусалима, поехали развлекаться в Ашдод и хотели просто опустить ноги в воду, но в этот момент моя шестилетняя сестренка зашла в воду и начала дрейфовать. Мы вошли в воду, чтобы спасти ее, и мы тоже попали в водоворот".