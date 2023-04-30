



В Португалии мужчина убил трех человек и совершил самоубийство из-за голубятни

Сегодня, 30 апреля, португалец застрелил трех человек, а затем покончил жизнь самоубийством в городе Сетубал. Об этом информирует CNN Portugal.



Инцидент произошел около 8 часов утра в бедном районе Сетубала под названием Байрру Азул. Стрелок покончил жизнь самоубийством, когда на место прибыли полицейские.



По данным португальских СМИ, трагедия произошла из-за давних разногласий, связанных с разведением голубей и распределением земли на поле, расположенном рядом с Байрру Азул.



Три жертвы и стрелок – все любители голубей – уже долгое время имели там огороды без разрешения в дополнение к построенным ими голубятням.



Жертвам, как и подозреваемому, было больше 50 лет, и все они проживали в этом районе. На месте происшествия создан периметр безопасности, а дело передано судебной полиции для расследования.