



В порту Тель-Авива по подозрению в наезде на ребенка арестован подросток

Полиция арестовала 16-летнего мальчика по подозрению в наезде на 4-летнюю девочку в порту Тель-Авива на электрическом велосипеде. По данным предварительного расследования, проведенного полицией, свидетели на месте происшествия указали, что велосипедист на большой скорости сбил девочку, бросил ее и скрылся с места происшествия.



Ребенка доставили в больницу Ихилов с переломом челюсти и срочно прооперировали. В настоящее время она находится в клинике и ее жизни ничто не угрожает.



Инцидент произошел в пятницу, когда девочка проводила время с отцом в порту Тель-Авива. Полиция заявила, что "дорожный отдел полиции района Яркон вместе с местными полицейскими начал интенсивное расследование с целью установления личности и местонахождения подозреваемого, и недавно сотрудники полиции обнаружили подростка возле его дома в Тель-Авиве и доставили его в полицейский участок для допроса".



В посте очевидца в Facebook о происшествии он вспоминал: "Пятница, полдень, дети катаются на велосипедах по порту. Не проходит и 3-х секунд, как один из мальчиков сбивает маленькую девочку - ее подбросило в воздух. Шокирующее зрелище, девочка вся в крови, и один мальчик-идиот поднимает велосипед и продолжает свой путь".

