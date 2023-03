В порту Эдинбурга чуть не перевернулось судно: есть пострадавшие

В среду, 22 марта, в Эдинбурге частично опрокинулось большое судно, стоявшее в доке.



По данным CNN, в результате происшествия 33 человека получили ранения.



По словам представителя шотландской службы скорой помощи, 21 пациент был доставлен в местные больницы, еще 12 получили медицинскую помощь на месте происшествия, которое произошло в Имперском доке в Лейте.



Исследовательское судно "Буревестник" накренилось на бок под углом 45 градусов. Как стало известно, это случилось из-за сильных порывов ветра.



"Буревестник" находился на длительной стоянке и не использовался с июня 2020 года сначала во Флориде, а затем в Шотландии.



At least 25 people have been injured, 15 of those taken to hospital after the RV Petrel, a research vessel owned by the estate of Microsoft co-founder Paul Allen, became dislodged from its dry dock at the Imperial Dock in Leith, Edinburghhttps://t.co/uMHXNg8i2j — UK News in Pictures(@UKNIP247) (@uknip247) March 22, 2023

Multiple injuries after ship tips over at Edinburgh dockyard. NHS Lothian has advised other people who require urgent care to contact their GP or call NHS 24.

23 people had been treated in hospital and 12 people at the scene of the incident at Imperial Dock, Leith pic.twitter.com/aGcovWY8xt — 𝙲𝚘𝚙𝚊𝚛 𝙻𝚞𝚊𝚗 (@CoparLuan) March 22, 2023