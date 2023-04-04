



В порту Ашдода автомобиль сбил пешехода, его состояние оценивается как тяжелое

Серьезная автомобильная авария в Ашдоде: 55-летний мужчина получил тяжелые травмы во вторник утром в результате наезда автомобиля на перекрестке порта Ашдода. Сообщение об инциденте поступило в колл-центр MDA в 07:03, и медики и парамедики, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в городскую больницу Асута с травмами головы и грудной клетки.



По факту ДТП полиция начала расследование. В полиции заявили, что "на месте происшествия затруднено движение", и порекомендовали водителям выбирать другие маршруты до завершения следственных мероприятий.



