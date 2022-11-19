



В порту Антверпена не могут справиться с тоннами конфискованного кокаина

В порту Антверпена изымается столько кокаина, что "улов" приходится хранить на таможне - это создает дополнительные риски, поскольку наркотиками могут заинтересоваться наркогруппировки, сообщает издание HLN.



В 2021 году таможня, полиция и судебные органы изъяли почти 90 тонн кокаина в порту Антверпена. Абсолютный рекорд, который, вероятно, будет снова побит в этом году. Таможня считает, что в этом году будет достигнут предел в 100 тонн.



Однако такие объемы вызывают серьезную проблему безопасности: утвержденные мусоросжигательные заводы не могут переработать изъятый кокаин, так что запасы начинают приобретать огромные масштабы. В настоящее время на таможенных складах уничтожения ждут десятки тонн кокаина.



Прокурор Антверпена Франки Де Кейзер несколько недель назад забил тревогу вместе с министром юстиции Винсентом Ван Квикенборном. Гора кокаина сейчас настолько велика, что преступные группировки могут прийти к мысли о вторжении на таможенные склады.



По этому поводу к Ван Квикенборну уже обращался мэр Антверпена Барт де Вевер. В кабинетах Ван Квикенборна и Де Вевера говорят, что решение ищут совместно.



Бельгийский портовый город Антверпен называют одним из главных "ворот", через которые в Европу привозят кокаин.