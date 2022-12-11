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В понедельник в Москве ожидается "тропический дождь"
11.12.2022 11:00 Аркадий Бочаровский

В понедельник в Москве ожидается "тропический дождь"

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник, 12 декабря, в российской столице ожидается тропический дождь. По его словам, количество осадков составит от 40 до 60 процентов месячной нормы. Предполагается, что 12 декабря будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию декабря в столице.

Температура воздуха составит от 0 до плюс 5.

Из-за дождя снежный покров "сдуется" почти в три раза, рассказал Тишковец.

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