



В польском лесу нашли обломки объекта, похожего на ракету – СМИ

В лесу вблизи города Быдгощ, что в центрально-северной Польше, нашли обломки объекта военного назначения; журналисты узнали, что это может быть ракета "воздух-земля",сообщает RMF24.



Сам факт находки объекта военного характера уже официально подтвержден.



"Найдены остатки неидентифицированного военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей", – заявили утром в четверг в официальном Twitter министерства обороны.



"Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры начал расследование в отношении остатков военно-воздушного объекта, который обнаружили в лесу в около десятке километров от Быдгоща. Кроме прокуроров, на месте работают военные эксперты, полиция, жандармерия", – написал в своем Twitter генпрокурор Збигнев Зебро.



Журналисты RMF FM из своих источников узнали, что это, вероятно, ракета класса воздух-земля и ее нашли во вторник, но упала она, похоже, еще некоторое время назад. На обломках якобы есть надписи на русском языке, что может указывать на оружие советского производства, и якобы отсутствует боевая часть.



В прокуратуре Гданьска отказались от комментариев.



От местных жителей в комментариях польским СМИ звучали предположения, что упала ракета или беспилотник.



Отметим, данная местность расположена в около 500 км от границы Украины, более 400 км от границы с Беларусью и около 240 – с Калининградской областью России.



