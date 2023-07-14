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В Польше задержан парень, планировавший взорвать пояс смертника
14.07.2023 12:24 Ирина Демьянова

В Польше задержан парень, планировавший взорвать пояс смертника

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего исламиста, который намеревался взорвать одно из государственных учреждений с помощью пояса со взрывчаткой, сообщило агентство PAP в пятницу, 14 июля.

Отмечено, что этнический поляк принял радикальный ислам в конце 2022 года. Он поддерживал контакт с лицами, называвшими себя представителями террористической организации Исламское государство, и действовал совместно с ними.

Злоумышленник был задержан сотрудниками спецслужбы 16 июня на территории Нижней Силезии. Силовики обыскали место жительства подозреваемого и выявили признаки подготовки к преступлению. В частности, юноша собирал информацию и составные элементы для изготовления "пояса шахида", с помощью которого планировал совершить теракт.

Суд арестовал поляка на три месяца. В случае признания вины его могут приговорить к 10 годам заключения.
 

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