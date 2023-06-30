



В Польше за шпионаж задержан российский хоккеист

В Польше по подозрению в шпионаже задержали 28-летнего российского хоккеиста, который, по данным польского Агентства внутренней безопасности, был игроком хоккейного клуба первой лиги. Об этом сообщил генеральный прокурор страны и министр юстиции Збигнев Зебро на своей странице в Twitter.



Суд арестовал его на три месяца .По данным Gazeta Wyborcza, задержан Максим С. Другие подробности о задержанном не разглашаются.



Пресс-служба министра-координатора спецслужб сообщила, что россиянин “выполнял на польской территории порученные задачи, среди прочего о выявлении критической инфраструктуры в нескольких воеводствах”.



По данным следствия, арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку, ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Как уточнил Зебро, задержанный стал 14-м представителем раскрытой шпионской сети.