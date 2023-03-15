



В Польше вынесли первый приговор по делу о “незаконном пособничестве аборту”

Суд в Варшаве приговорил активистку Юстину Выджинскую к восьми месяцам обязательных работ, признав виновной в “незаконном пособничестве аборту”. Как пишет Русская служба BBC, это первое такое уголовное дело, рассмотренное судом в Польше.



Выджинская сотрудничает с организацией Aborcyjny Dream Team. В феврале 2020 года к ней обратилась женщина по имени Аня, находившаяся на 12-й неделе беременности. Она рассказала, что состоит в абьюзивных отношениях, хочет сделать аборт, собиралась для этого поехать в Германию, но муж ее не отпустил. Выджинская отправила женщине по почте таблетки для прерывания беременности. Организация делала так и раньше, но отправляла таблетки из-за границы, что считается законным.



Посылку с таблетками получил муж женщины, хотевшей прервать беременность, и обратился в полицию. На Выджинскую завели уголовное дело, обвинив ее в “незаконном пособничестве аборту” и нелегальном обороте лекарственных средств, но по второму пункту суд Выджинскую оправдал.

Выступая на суде с последним словом, Выджинская сказала, что “польские законы об абортах жестоки и бессмысленны”.



“Женщины, решившие прервать нежелательную беременность, все равно будут делать аборты, однако в государствах, где искусственное прерывание беременности запрещено, они вынуждены прибегать к небезопасным методам – либо им приходится выезжать в соседние страны”, – подчеркнула она,.

“Мною двигало желание помочь, когда никто больше не хотел или не мог этого сделать. Для меня помощь Ане была чем-то очевидным, достойным и честным. Если бы у меня было полное понимание того, в каких условиях жила Аня, то я бы не только отправила ей таблетки, но и осталась бы на связи, чтобы поддержать ее во время приема лекарств, чтобы она не чувствовала себя одинокой, чтобы у нее был кто-то, кто ее выслушает, кто не оставит одну, кто будет держать за руку”, – добавила она.



Активистка свою вину не признала и собирается оспаривать приговор. В Aborcyjny Dream Team, комментируя приговор Выджинской, подчеркнули, что считают, что она “виновна в оказании помощи”.



В Польше действует одно из самых жестких антиабортных законодательств в Европе. С 1993 до 2021 года там разрешалось делать аборт, если женщина была изнасилована или беременность угрожала ее здоровью или жизни, а также если у плода была неизлечимая патология. В конце января 2021 года, несмотря на массовые протесты, Конституционный суд постановил, что патология плода, которая была основанием для абсолютного большинства абортов в стране, не может быть причиной для аборта.