



В Польше разоблачили агентов РФ: планировали взрывать поезда с помощью Украине

В Польше разоблачили сеть российских агентов, которые планировали диверсии на железных дорогах против поездов, направляющихся в Украину с оружием и гуманитарной помощью.



Об этом пишет Gazeta Polska.



Сообщается, что указания о планах взрывать поезда, следующие с помощью в Украину, были описаны среди 66 томов дела. В частности, риск непосредственного выполнения таких атак и побудил польские спецслужбы начать аресты.



"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком большим для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", - рассказал анонимный собеседник, который знаком с материалами дела.



Также журналисты узнали, что сеть российских агентов была довольно "свежей", ее создали еще в начале текущего года. Агенты напрямую от России получали указания, а оплату за выполнение задач получали в криптовалюте.



Как отмечает издание, разоблаченная сеть агентов считается крупнейшей из подобных в современной истории Польши.



