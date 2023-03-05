



В Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для помощи Украине

В субботу в городе Радлове на юго-востоке Польши полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге транспортных средств, предназначенных для помощи пострадавшей войной Украине. Одна машина сгорела полностью, еще одну – вероятно, удастся отремонтировать. Об этом сообщил телеканал TVN24.



Пожар возник поздно вечером в пятницу на стоянке муниципального офиса. В субботу на месте происшествия работала полиция, установив, что автомобили подожгли намеренно. По подозрению в поджоге задержан 35-летний мужчина.



Сообщается, что субботу утром обе машины скорой помощи должны были отправиться в Украину в колонне фонда “Сила будущего”. Уничтоженная скорая предназначалась для одной из больниц Харькова – города, часто попадающего под удары российских ракет.



Фонд, почти еженедельно в течение года привозящий в Украину гуманитарную помощь, сейчас собирает деньги на новую машину.



“Мы не можем остаться равнодушными к нужде больницы, которая ждала эту скорую”, – заявил Фонд.



В Украину должны были доставить десять автомобилей – шесть санитарных бусов и четыре пикапа. После пожара колонна уменьшилась до четырех карет скорой помощи и двух пикапов. Вторая часть транспорта – два грузовика с медицинским оборудованием – не пострадали и поехали в украинские больницы.