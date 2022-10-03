



В Польше побег со свадьбы обернулся для невесты тюремным сроком

Интернет-издание "inpoland.net" поделилось историей любви двух граждан Польши. 42-летний житель города Демба познакомился с 40-летней женщиной из Лодзя, встречались они недолго и решили вскоре пожениться, но мужчина дома практически не появлялся, так как находился на заработках в Германии.



Пара уже планировала свадьбу, для этого мужчина отправился на заработки, а его избранница в это время затосковала за женихом и решила завести новое интернет-знакомство.



В результате женщина решила бросить поляка, украла из его квартиры более 17 тысяч евро и скрылась, чтобы построить счастье с новым избранником.



Раздосадованный жених обратился в полицию. Правоохранители разыскали беглянку и изъяли у нее часть украденных денег, часть из них она уже успела потратить на приготовления к другой свадьбе.



Однако теперь же ей грозит до пяти лет тюремного заключения.