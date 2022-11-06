



В Польше перевернулся автобус с украинцами, погиб ребенок

В Польше произошло смертельное ДТП: автобус, перевозивший украинцев, перевернулся.



Трагедия случилась на автостраде А4 возле города Тарнов, сообщает польская пресса. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением при попытке обогнать фуру.



В результате аварии погиб 12-летний мальчик.



"На момент прибытия на место ДТП под транспортным средством находился один человек. Это 12-летний ребенок, который погиб мгновенно. Его мать и тяжелораненого шестилетнего мальчика доставили в больницу", - заявили в полиции.