



В Польше обокрали поезд НАТО с боеприпасами для Украины

На ж/д станции Венглинка, которая расположена в Польше недалеко от границы с Германией, воры ограбили поезд Североатлантического альянса, перевозившего боеприпасы для Украины. Поезд охранялся солдатами НАТО, но злоумышленники обошли охрану, сорвали пломбы с вагонов и украли четыре ящика снарядов. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.



Украденные боеприпасы были обнаружены в озере. Вероятно, воры, увидев, что ограбили военных, испугались и выбросили награбленное.



Подозреваемые в краже уже задержаны – это трое мужчин в возрасте 26, 34 и 39 лет. Им грозит до десяти лет заключения.



Польские СМИ пишут, что поезд шел из Германии, а конечная станция – у границы с Украиной.



Собеседник издания из Железнодорожной охранной гвардии заявил, что в Венглинке действует преступная группа, "ворующая с транспорта все, что можно".