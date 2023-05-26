



В Польше мэр напился и устроил ДТП

В Польше мэр Нове Място в Мазовецком воеводстве напился и устроил аварию.



По данным RMF FM, пьяный градоначальник скрылся с места происшествия.



Он передвигался на автомобиле Skoda. Машина столкнулась с эвакуатором, после чего объехала транспортное средство и поехала дальше. Водителя, который находился в нетрезвом состоянии, преследовали владелец эвакуатора и один из свидетелей.



В итоге, пьяного мэра удалось остановить через несколько сотен метров. Прибывшие на место происшествия полицейские провели проверку, в результате которой было установлено, что в организме 53-летнего градоначальника было 0,2 промилле алкоголя.



У мэра отобрали водительские права. На утро после происшествия он сказал журналистам, будучи в своем офисе, что "нормально" выполняет свои функции.

