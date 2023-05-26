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В Польше мэр напился и устроил ДТП
26.05.2023 15:59 Алина Груднева

В Польше мэр напился и устроил ДТП

В Польше мэр Нове Място в Мазовецком воеводстве напился и устроил аварию.

По данным RMF FM, пьяный градоначальник скрылся с места происшествия.

Он передвигался на автомобиле Skoda. Машина столкнулась с эвакуатором, после чего объехала транспортное средство и поехала дальше. Водителя, который находился в нетрезвом состоянии, преследовали владелец эвакуатора и один из свидетелей.

В итоге, пьяного мэра удалось остановить через несколько сотен метров. Прибывшие на место происшествия полицейские провели проверку, в результате которой было установлено, что в организме 53-летнего градоначальника было 0,2 промилле алкоголя.

У мэра отобрали водительские права. На утро после происшествия он сказал журналистам, будучи в своем офисе, что "нормально" выполняет свои функции.
 

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