



В Польше из-за украинки эвакуировали весь аэропорт

Украинка попала в неприятную ситуацию в Лодзи. Поступок пассажирки вызвал хаос в аэропорту города и задержал других пассажиров. Об этом сообщает yavp.pl.



60-летняя украинка собиралась лететь в Лондон, но до нужного ей рейса оставалось достаточно времени, поэтому она решила съездить в центр города.

Женщина везла с собой небольшой чемодан, но не хотела брать его с собой на прогулку в город. Поэтому не придумала ничего лучше, чем спрятать его в женском туалете.



По камерам наблюдения служба безопасности обнаружила, что украинка вошла в туалет с чемоданом, а вышла уже без нее. Багаж вызвал подозрения у охраны, поэтому работники аэропорта вызвали саперов и по соображениям безопасности эвакуировали всех из здания.



Незадачливая пассажирка пыталась объяснить службе безопасности аэропорта, что просто не знала, что оставлять багаж без присмотра – запрещено. Несмотря на это, она была оштрафована на 500 злотых.



Успела ли туристка на свой рейс в Лондон неизвестно.