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В Польше из-за украинки эвакуировали весь аэропорт
14.07.2023 19:58 Наталья Богинская

В Польше из-за украинки эвакуировали весь аэропорт

Украинка попала в неприятную ситуацию в Лодзи. Поступок пассажирки вызвал хаос в аэропорту города и задержал других пассажиров. Об этом сообщает yavp.pl.

60-летняя украинка собиралась лететь в Лондон, но до нужного ей рейса оставалось достаточно времени, поэтому она решила съездить в центр города. 
Женщина везла с собой небольшой чемодан, но не хотела брать его с собой на прогулку в город. Поэтому не придумала ничего лучше, чем спрятать его в женском туалете. 

По камерам наблюдения служба безопасности обнаружила, что украинка вошла в туалет с чемоданом, а вышла уже без нее. Багаж вызвал подозрения у охраны, поэтому работники аэропорта вызвали саперов и по соображениям безопасности эвакуировали всех из здания.

Незадачливая пассажирка пыталась объяснить службе безопасности аэропорта, что просто не знала, что оставлять багаж без присмотра – запрещено. Несмотря на это, она была оштрафована на 500 злотых. 

Успела ли туристка на свой рейс в Лондон неизвестно.

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