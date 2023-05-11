



В Подмосковье задержали женщину, снимающую порно со своим 9-летним сыном

В Дзержинском задержали 40-летнюю женщину, которая снимала порно с 9-летним сыном, а помогал ей в этом её 26-летний коллега.



К сотрудникам правоохранительных органов попало порнографическое видео с ребенком школьного возраста в главной роли. Как выяснилось, сорокалетняя женщина, снимала “кино” для взрослых со своим несовершеннолетним ребенком.





Отмечается, что женщина работает начальницей отдела одного из местных предприятий. Помогал ей в съёмках детской порнографии 26-летний коллега.



“Мать воспитывает сына без отца, но на учёте семья не состояла”, – говорится в сообщении.



В отношении женщины возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Дома у нее изъяли три жестких диска с записанными файлами.