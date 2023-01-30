



В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге

Задержаны трое подростков, повредивших в Подмосковье объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления, сообщает в понедельник УФСБ по Москве и Московской области.



"Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова Московской области, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", - говорится в релизе.



По данным силовиков, восьмиклассники через Telegram вступили в контакт с неизвестными, которые за деньги предложили им повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД. Получив инструкции, подростки прибыли в назначенное место и выполнили поручение, сняв свои действия на камеру мобильного телефона.



"Обращаем внимание, что указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статье 205 УК России "Террористический акт" или статье 281 УК России "Диверсия", за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста", - подчеркнули в УФСБ.