



В Подмосковье вспыхнул торговый центр

В Подмосковье, в Балашихе вспыхнул пожар на территории торгового центра Стройпарк.

По данным МЧС, загорелись стройматериалы, расположенные на открытой площадке.

Площадь пожара составила достигла 9000 кв.м. Пострадал охранник.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция", - сообщили в МЧС.

Уточняется, что причиной пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя.