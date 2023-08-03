



В Подмосковье вспыхнул цех по производству аккумуляторов

Днем, 3 августа, в Подмосковье вспыхнул цех по производству кислородных аккумуляторов.



Соответствующие видео с места происшествия распространили в социальных сетях.



По словам местных сил МЧС, площадь возгорания в Воскресенске составила 400 квадратных метров. В результате пожара обвалилась крыша.



К тушению огня привлекли 86 единиц техники и пожарный поезд. По предварительным данным, в цехе размещены емкости с литием.



С предприятия эвакуированы сотрудники. Информация о пострадавших не поступала.