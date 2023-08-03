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В Подмосковье вспыхнул цех по производству аккумуляторов
03.08.2023 15:34 Алина Груднева

В Подмосковье вспыхнул цех по производству аккумуляторов

Днем, 3 августа, в Подмосковье вспыхнул цех по производству кислородных аккумуляторов.

Соответствующие видео с места происшествия распространили в социальных сетях.

По словам местных сил МЧС, площадь возгорания в Воскресенске составила 400 квадратных метров. В результате пожара обвалилась крыша.

К тушению огня привлекли 86 единиц техники и пожарный поезд. По предварительным данным, в цехе размещены емкости с литием.

С предприятия эвакуированы сотрудники. Информация о пострадавших не поступала.

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