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В Подмосковье в ускоренном темпе оборудуют укрытия для населения
15.12.2022 16:07 Ольга Белозерова

В Подмосковье в ускоренном темпе оборудуют укрытия для населения

В Подмосковье до 25 декабря будут оборудованы укрытия для населения. 

Об этом заявил начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин, сообщает ТАСС.

"По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится, она должна быть завершена до 25 декабря. Для нашего населения у нас существуют простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие до 15 млн человек", - заявил он.

Отмечается, что люди смогут находиться внутри убежища максимум час. При этом, указатели, ведущие к укрытиям, вешать пока не будут, чтобы "не возбуждать население". 
 

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