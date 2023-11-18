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В Подмосковье устроили рейд на мечеть
18.11.2023 19:06 Алина Груднева

В Подмосковье устроили рейд на мечеть

В Балашихе под Москвой силовики осуществили рейд на местную мечеть в поисках мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на источник.

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Уточняется, что вооруженные люди без опознавательных знаков окружили мечеть после начала пятничной молитвы. Они начали проверять у тех, кто покидал здание, документы. Некоторых задерживали под предлогом необходимости поехать в военкомат.

По словам местного имам, полицейский рейд был совершен 17 ноября. Он добавил, что силовики подогнали к синагоге автобус для перевозки тех, кого задержали.

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