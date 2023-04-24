



В Подмосковье упал беспилотник с взрывчаткой

Telegram-канал Mash сообщил, что в подмосковном поселке Воровское упал беспилотник, начиненный взрывчаткой.



Как уточняет издание, упавший неподалеку от Ногинска беспилотный летательный аппарат, похож на украинский UJ-22 Airborne. По предварительным данным, беспилотник был начинен канадскими взрывными зарядами М112.



Telegram-канал добавил, что масса беспилотника, который упал с неба, зацепившись за деревья, составила 85 килограммов. Беспилотник упал накануне днем. Местные жители первыми заметили обломки летательного аппарата. Они и вызвали силовиков к месту падения.



По версии Telegram-канала Baza, этот беспилотник был начинен 17 килограммами взрывчатки. Скорее всего, летательный аппарат упал, потому что у него закончилось горючее в баке.