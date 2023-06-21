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В Подмосковье сбили три БПЛА
21.06.2023 07:49 Алина Груднева

В Подмосковье сбили три БПЛА

Утром, 21 июня, в Подмосковье сбили три беспилотных летательных аппаратов.

По данным российских СМИ, очевидцы сообщили о звуках взрывов рано утром.

По данным Baza, один из БПЛА был сбит в Лукино, еще два - в Наро-Фоминском районе Подмосковья, недалеко от воинской части.

Информацию об этом подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
 
"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", — сообщил он.
 

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