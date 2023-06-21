



В Подмосковье сбили три БПЛА

Утром, 21 июня, в Подмосковье сбили три беспилотных летательных аппаратов.



По данным российских СМИ, очевидцы сообщили о звуках взрывов рано утром.



По данным Baza, один из БПЛА был сбит в Лукино, еще два - в Наро-Фоминском районе Подмосковья, недалеко от воинской части.



Информацию об этом подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", — сообщил он.

