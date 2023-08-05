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В Подмосковье раздались взрывы
05.08.2023 20:31 Ирина Демьянова

В Подмосковье раздались взрывы

Жители подмосковного Ступино сообщили о громких звуках и следах в небе. Поступила информация о движении неустановленных беспилотников, пишут российские Telegram-канале.

Местные жители заявили, что слышали три взрыва в области.

По данным российского пропагандистского издания ТАСС, военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях. В росСМИ отметили, что якобы именно ее полеты местные жители приняли за взрывы и работу ПВО.

незадолго до взрывов в Московской области местные жители сообщали о взрывах в Тульской и Калужской областях Российской Федерации.



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