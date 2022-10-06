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В Подмосковье проводят рейды по выдаче повесток
06.10.2022 12:13 Ольга Белозерова

В Подмосковье проводят рейды по выдаче повесток

В подмосковном городе Подольск проводятся рейды по выдаче повесток. 

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", такой рейд был проведен на заводе "Зингер", где сотрудникам массово вручают повестки.

По словам работников завода, представители полиции и ДПС останавливают рабочих, выписывают направления в военкомат. Собеседники издания отмечают, что повестки "вручают всем подряд", проверяют склады и автомобили, а также "не впускают без получения повестки".

 

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