



В Подмосковье проводят рейды по выдаче повесток

В подмосковном городе Подольск проводятся рейды по выдаче повесток.



Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", такой рейд был проведен на заводе "Зингер", где сотрудникам массово вручают повестки.



По словам работников завода, представители полиции и ДПС останавливают рабочих, выписывают направления в военкомат. Собеседники издания отмечают, что повестки "вручают всем подряд", проверяют склады и автомобили, а также "не впускают без получения повестки".



