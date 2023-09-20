



В Подмосковье произошел взрыв газа в жилом доме: пятеро погибших – видео

В жилом доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа.Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



“Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим”, – рассказал Воробьев.



Три человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в МЧС. При повторном обрушении перекрытий в доме погибли два спасателя. Из дома эвакуировали 170 человек.



На месте работают экстренные службы. Сейчас спасатели пробираются под завалы.



СК завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.