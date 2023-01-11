



В Подмосковье на электроподстанции обнаружили отрубленную голову

В Подмосковье на электростанции обнаружили части человеческого тела.



Как сообщает канал "112", в полицию позвонил электромеханик Михаил. Он сообщил, что при обходе, в районе рефрижераторного депо, нашел часть ноги в джинсах. Сотрудники полиции обнаружили руку, а чуть поодаль целлофановый пакет с мужской головой.



Погибшим оказался 50-летний житель Каширы Алексей Смирнов. Эксперты установили, что его убили около суток назад. По адресу погибшего оперативников ждала еще одна страшная картина. В комнате было еще одно тело. 57-летний Георгий Махиня повесился. Рядом находились остальные части тела Алексея Смирнова.



Предварительно установлено, Махиня убил товарища, попытался избавиться от тела, не смог завершить начатое и покончил с собой.



