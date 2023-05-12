



В Подмосковье мощный пожар: горят склады недалеко от ТЭЦ

В подмосковном Дзержинском сегодня, 12 мая, вспыхнул сильный пожар. Предварительно горят склады, расположенные неподалеку от ТЭЦ.



Об этом сообщают российские Telegram-каналы.



"Мощный пожар в Подмосковье. Предварительно, возгорание произошло в районе Дзержинского", - передают в сети.



После чего российские источники выдвинули версию, что произошло возгорание на предприятии по переработке вторичных ресурсов.



Однако впоследствии сообщили, что это якобы горят шины на складе по улице Садовая на площади 30 квадратных метров.