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В Подмосковье масштабный пожар, пылает спиртзавод – видео
30.05.2023 17:04 Наталья Богинская

В Подмосковье масштабный пожар, пылает спиртзавод – видео

В селе Осташово, расположенном в Волоколамском городском округе Московской области, горит спиртзавод. Причиной пожара стало возгорание на территории склада с пластиком, сообщают российские СМИ. 

Первым вспыхнул двухэтажный дом на территории предприятия, в результате огонь охватил площадь в тысячу квадратных километров. Однако, по данным СМИ, впоследствии она увеличилась вдвое – пламя перекинулось на цех по производству спиртосодержащей жидкости.

СМИ также сообщают, что из-за пожара пришлось перекрыть движение по Ружскому шоссе. Между тем в соцсетях сообщают, что с территории, где произошел инцидент, были слышны взрывы, МЧС РФ этого не подтвердило. 

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