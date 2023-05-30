



В Подмосковье масштабный пожар, пылает спиртзавод – видео

В селе Осташово, расположенном в Волоколамском городском округе Московской области, горит спиртзавод. Причиной пожара стало возгорание на территории склада с пластиком, сообщают российские СМИ.



Первым вспыхнул двухэтажный дом на территории предприятия, в результате огонь охватил площадь в тысячу квадратных километров. Однако, по данным СМИ, впоследствии она увеличилась вдвое – пламя перекинулось на цех по производству спиртосодержащей жидкости.



СМИ также сообщают, что из-за пожара пришлось перекрыть движение по Ружскому шоссе. Между тем в соцсетях сообщают, что с территории, где произошел инцидент, были слышны взрывы, МЧС РФ этого не подтвердило.