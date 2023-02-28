



В Подмосковье беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома"

Сегодня утром в Подмосковье в 10 метрах от забора газокомпрессорной станции "Газпрома" в Коломенском районе был обнаружен упавший БПЛА. По предварительной информации, взрыва не было. На место прибыли экстренные службы и саперы.



"По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", - заявил губернатор Московской области Воробьев.



В "Газпроме" также подтвердили падение беспилотника рядом с объектом компании.



"Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ. Оперативные службы должны реагировать на любые сигналы, поэтому да [работают на месте]. Работаем в штатном режиме", - рассказало руководство газокомпрессорной станции «Воскресенск», где произошел инцидент.



Напомним, ранее Минобороны России сообщило о ночной атаке беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее. В Адыгее ночью обнаружили обломки неустановленного летательного аппарата, в Туапсе произошел пожар на территории нефтебазы "Роснефти", очевидцы сообщали о звуках взрывов