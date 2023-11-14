



В Подмосковье атакован завод про производству Кинжалов и Искандеров

В ночь на 11 ноября в Подмосковье раздались взрывы. Неожиданная «бавовна» посетила Коломну, также на нее жалуются жители Москвы, которые находятся в районах Строгино и Красногорска.



Об этом сообщили российские паблики. В сети обнародовали фото и видео с места происшествия



Россияне пишут, что неизвестные БПЛА пытаются атаковать конструкторское бюро машиностроения (КБМ) в подмосковной Коломне. Над городом работает ПВО.



Как сообщили очевидцы, к предприятию съехались пожарные машины. Полиция заблокировала все подъезды на завод. Местные жители также сообщают о сильном запахе гари в районе.