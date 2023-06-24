



В Питере в "Вагнер-центр" вошли силовики: проводятся обыски

Напряженная обстановка в настоящее время не только в Ростове-на-Дону, но и в Санкт-Петербурге.



По данным местного издания "Фонтанка", силовики вошли в "Вагнер-центр", а также отель и ресторан, которые принадлежат Евгению Пригожину.



"Судя по всему в здании начинаются обыски. К зданию подъехали два автобуса с ОМОН и Росгвардия, вместе с людьми в гражданском они заходят внутрь", - сказано в сообщении.



По данным издания, люди в масках и с автоматами также работают у Благовещенского моста, где находятся отель и ресторан, которые связывают с Пригожиным. Академический переулок оцеплен.

