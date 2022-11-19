



В Петербурге взорвался газопровод

В Ленинградской области прогремел взрыв вследствие чего возник огромный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы.



Стало известно, что пожарные тушат возникшее возгорание на газозаправочной станции у города Всеволожск в Ленобласти.



«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет», — заявил губернатор Александр Дрозденко.



В МЧС сообщили, что на газопроводе произошла «разгерметизация с последующим возгоранием».



ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут, чтобы не было перебоев в подаче тепла.



Пожар продолжается - выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода.

