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В Петербурге подросток открыл стрельбу в школе
13.04.2023 16:02 Ирина Демьянова

В Петербурге подросток открыл стрельбу в школе

16-летний ученик принес оружие в школу, расположенную на проспекте Науки в Санкт-Петербурге, после чего начал стрелять из нее на улице, а затем и в помещении учебного заведения, пишут российские СМИ.

Пока известно о нескольких пострадавших одноклассниках парня Предварительно, их четверо. Все они получили непроницаемые ранения легкой степени тяжести и царапины.

На месте происшествия работали представители правоохранительных органов, а также врачи экстренной медицинской помощи. Инцидентом займутся следователи.

По словам самого подростка, таким образом он "просто хотел пошутить".

 

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