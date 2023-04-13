



В Петербурге подросток открыл стрельбу в школе

16-летний ученик принес оружие в школу, расположенную на проспекте Науки в Санкт-Петербурге, после чего начал стрелять из нее на улице, а затем и в помещении учебного заведения, пишут российские СМИ.



Пока известно о нескольких пострадавших одноклассниках парня Предварительно, их четверо. Все они получили непроницаемые ранения легкой степени тяжести и царапины.



На месте происшествия работали представители правоохранительных органов, а также врачи экстренной медицинской помощи. Инцидентом займутся следователи.



По словам самого подростка, таким образом он "просто хотел пошутить".



